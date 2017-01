Film:

tutti i film 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta A spasso con Bob Agnus Dei Allied - Un'ombra nascosta Allied - Un'ombra nascosta (V.O.) Alps Amore e inganni Andrej Rublev Animali Fantastici e Dove Trovarli (NO 3D) Animali notturni Anime nella nebbia (V.O.) Anime nere Arrival Arrival (V.O.) Assassin's Creed (NO 3D) Austerlitz Austerlitz (V.O.) Bridget Jones's Baby Captain Fantastic Captain Fantastic (V.O.) Chiuso per Ferie Chiuso per manutenzione Chiuso per Ristrutturazione Chiuso temporaneamente Cio' che le nuvole non dicono Collateral Beauty Documentario Dopo l'amore Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone E' solo la fine del mondo E' solo la fine del mondo (V.O.) Evento Speciale Fai bei sogni Fallen Film in lingua originale con sottotitoli Florence Frantz Funne - le ragazze che sognavano il mare Genius Giorno di festa I Cancelli del Cielo I cormorani Il cittadino illustre Il cliente Il cliente (V.O.) Il condominio dei cuori infranti Il figlio di Saul Il GGG - Il Grande Gigante Gentile (NO 3D) Il labirinto del silenzio Il medico di campagna Il Mondo magico Il più grande sogno Il portiere di notte Il Rullo Compressore e Il Violino Il viaggio di Fanny In guerra per amore Inferno Io sono Li Io, Daniel Blake Io, Daniel Blake (V.O.) Knight of Cups L'amore rubato L'era legale L'ora legale La casa delle estati lontane La cena di Natale La La Land La La Land (V.O.) La mia vita da Zucchina (V.O.) La primavera di Christine La ragazza del treno La ragazza senza nome La rosa bianca - Sophie Scholl La stoffa dei sogni La teoria svedese dell'amore La verità negata La verità sta in cielo Les Ogres Lettera da una sconosciuta Lettere da Berlino Lion - La strada verso casa Lola Montes Loro chi? Maestro Magic Island Marie Curie Microbo & Gasolina Mio figlio professore Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali (NO 3D) Mister Felicità Mouchette - Tutta la vita in una notte Naples '44 Natale a Londra - Dio salvi la Regina Nebbia in agosto Nebbia in agosto (V.O.) Neruda Nightwatching (V.O.) Non c'è più religione Oceania Oceania (NO 3D) Opera Lirica Passengers (NO 3D) Paterson Paterson (V.O.) Piuma Poveri ma ricchi Programmazione Non Pervenuta Proprio lui? Qua la zampa! Qualcosa di nuovo Rassegna Cinematografica Remember Resident Evil: The Final Chapter Riparare i viventi Riparare i viventi (V.O.) Riposo Rogue One: A Star Wars Story (NO 3D) Sala Riservata Sherlock Jr. vs. The Kid Silence Silence (V.O.) Sing Sing (NO 3D) Sing Street Snowden Socialmente Pericolosi Sole alto Spettacolo Teatrale Split Split (V.O.) Sully Suspiria The Dressmaker - Il diavolo è tornato The Eichmann Show The Founder The Founder (V.O.) Tom à la ferme Una volta nella vita Woman in Gold xXx - Il ritorno di Xander Cage xXx - Il ritorno di Xander Cage (NO 3D) Your Name Zero Days